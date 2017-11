„Wir sind Kaiser“ – Die Karolinger

Vortrag über die Karolinger in Crailsheim am 11. Dezember in den Arkaden

Während die Merowinger sich im 6. und 7. Jh. gegenseitig zerfleischen, gelingt es ihren „Hausmeiern“ nach und nach, die eigentliche Regierungsgewalt zu erringen und schließlich diese ebenfalls erblich weiterzugeben. Crailsheim selbst erlebt unter den Karolingern die weltliche und kirchliche Organisation nach Grafschaften und Pfarreien und wird daher zeitweise von Pfarrer Matthias Gunderam (um 1560) als „Carolßheim“ gedeutet, d.h. wie Feuchtwangen als Gründung Karls d. Großen interpretiert.