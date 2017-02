Wir sind schon mittendrin... und fangen gerade erst an

Mit Sarah van Gelder, Yes Magazine, USA | Fabian Scheidler, Kontext TV, D | Pam Warhurst, Incredible Edible, GB | Belkacem Amarouche, Front des Forces Socialistes, Algerien/Belgien | Torbjørn Eftestøl, Musiker, N | u. a.

Ausgelöst durch globale Krisen, wird seit einigen Jahren von einer Großen Transformation gesprochen, die, wenn sie richtig erfasst wird, zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Weltgesellschaft führen kann, die aber auch in noch schwerwiegendere Katastrophen münden könnte. Aber was ist eine »Transformation«? Wie kann sie angestoßen oder gestaltet werden? Müssen wir uns erst selbst ändern und sind wir dann schon die Veränderung? Wollen wir überhaupt eine echte Umwandlung unserer Lebensweise und Lebensverhältnisse?

Was hindert die Menschheit daran, die Transformationsschritte zu gehen, die schon offensichtlich erkennbar sind? Unsere Tagung wird darauf keine Antworten geben, aber wir wollen mit Euch zusammen diese Fragen stellen. Das Vorbereitungsteam arbeitet selbst in einem transformativen Prozess und wir haben Menschen eingeladen, die selbst Veränderung bewirkt haben. Wir sind gespannt, was dabei am Ende entsteht, denn eine echte Transformation kann mitgestaltet, aber nicht geplant werden.