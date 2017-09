Wirtschaftsethik und Kapitalismuskritik bei Martin Luther und Dietrich Bonhoeffer

Im Jubiläumsjahr der Reformation spielt Luthers deutliche Kritik an den frühkapitalistischen Praktiken seiner Zeit eine viel zu geringe Rolle. Dies obwohl er sich in vielen seiner Schriften mit dem "Wucher" auseinandersetzte, worunter er alle der damals marktüblichen Methoden unlauterer Bereicherung verstand. Nicht zuletzt richtete sich Luthers Kritik gegen das Ablassunwesen, gegen eine Ökonomisierung des Heils. Das sogenannte "Neuluthertum" im 19. Jahrhundert hat die hochreflektierte wirtschaftsethische Lehre Luthers völlig unterdrückt und eine angebliche "Eigengesetzlichkeit" des weltlichen Bereichs in Politik und Wirtschaft behauptet. Dagegen hat Dietrich Bonhoeffer entschieden wieder zu einer im christlichen Gebot gründenden Weltverantwortung zurückgelenkt.Referent: Pfarrer Christian Horn