Die Liebe zur Blasmusik und die Begeisterung, Musik auch in kleiner Besetzung zu

machen, hat sechs Musiker der Musikalischen Vereinigung Botnang dazu bewogen, einige

Abende zusammenzusitzen und im kleinen Kreis zu musizieren. Die Idee einer

Wirtshausmusi ist schon alt, aber so richtig wurde das Feuer in Botnang erst entfacht, als

Gerhard (Trompete) und Almut (Tuba) aus einem Bläserurlaub in Bad Goisern einige

Notenheftle mit typisch bayrischer Tanzlmusi und schönen Weisen im Gepäck mit nach

Stuttgart brachten. Als die Musikanten 2015 nach der Weihnachtsfeier des Vereins im

Intus noch einen Absacker nahmen und ihre Instrumente wieder auspackten, kam sofort

Stimmung auf und die Wirtshausmusi in Botnang war geboren. Zu den

Wirtshausmusikabenden im Intus kommen regelmäßig auch befreundete Musikanten und

musizieren mit oder sie gestalten selbst einen Programmpunkt. So war neben einer Zither

und einer Ziehharmonika auch schon ein Saxophonensemble vertreten.

In der Wirtshausmusi ist der Ländler und die Polka genauso zuhause wie Brass und Blues.

Uli, der „Chef“ der Truppe, hat zwischenzeitlich auch Musikstücke für die Wirtshausmusik-

Besetzung arrangiert, die mit wachsender Begeisterung vorgetragen werden. Wenn

Musikanten aus anderen Vereinen mit ihren Instrumenten spontan vorbeischauen, darf

man immer gespannt sein, was so alles passiert. Eingeladen sind alle, die Spaß an der

Musik haben, selbst gerne musizieren oder auch nur zuhören wollen. Es sollen auch schon

Gäste mitgesungen haben.