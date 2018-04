Wirtz - Support: Riot of Colours

× Erweitern Foto: Delta Konzerte

Neue Tour, neues Album, viel Arbeit und ein ganz besonderes Jubiläum: Seit über 10 Jahren steht Daniel Wirtz schon auf der Bühne. Angefangen hat alles ganz klein mit drei Songs, die er auf seiner MySpace-Seite präsentierte – und die Leute waren begeistert! Bald folgten die ersten Alben und die Gründung eines eigenen Labels, denn von anderen verbiegen lassen wollte sich Wirtz nie. Ein Konzept, das aufgeht: Der Rocker Wirtz ist kein Hype, kein Phänomen, keine Nische. Er ist authentisch und immer noch da. Als Xavier Naidoo ihn 2015 schließlich in seine preisgekrönte „Sing meinen Song“-Reihe einlädt, bekommt ein Millionen-Publikum vorgeführt, was Wirtz-Fans schon lange wissen: Da gibt es einen deutschen Musiker, der mit seinen Songs ganz viel in Menschen bewegen kann. Am 30. Mai kommt er ins Palastzelt auf dem Maimarktgelände.

