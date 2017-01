Witches Brew zur Fastnacht das heißt Hexengebräu und so sind wir. Eine Band, bestehend aus fünf Frauen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und das macht uns aus! Bunt und vielseitig machen wir Musik, die Laune macht. Unser Name kommt übrigens einfach daher, dass vor vielen Jahrhunderten mutige Frauen mit besonderem Wissen und viel Bauchgefühl Hexen genannt wurden. Mit langweiligem Profi-Gehabe können wir nichts anfangen. Statt dessen mischen wir den Songs einen ordentlichen Schuss Hexen-Gebräu bei, um eigene Schwerpunkte zu setzen. Leadvocals Andy Schwarzhex, Guitar/voc Lilly Oberhex, Bass Aline Wasserhex, E-Piano Cläre Feuerhex, Drums and Scream Tina Dobbeerhexxx

× Erweitern Picasa