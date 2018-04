Wizard Promotions präsentiert: The Analogues

Die fünf niederländischen Musiker, alle mit einem beeindruckenden Lebenslauf, teilen eine tief verwurzelte Leidenschaft für das Repertoire der Beatles. THE ANALOGUES behandeln das Werk der Beatles wie klassische Musik, mit besonderer Aufmerksamkeit für musikalische Details. Aufgeführt ausschließlich mit dem Original-Vintage Equipment und begleitet von einer großen Streichersektion, einer Harfenistin sowie Tablaspieler.Nach zwei erfolgreichen Tourneen durch zahlreiche Theater in den Niederlanden und Belgien kommen THE ANALOGUES im Herbst 2017 und im Mai 2018 zum ersten Mal nach Deutschland. Im Rahmen von neun Konzerten werden THE ANALOGUES die Alben Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band und Magical Mystery Tour, integral und analog, von der ersten bis zur letzten Note live aufführen.

Eine einzigartige musikalische Erfahrung

Die Beatles haben die Musik der legendären Alben Sgt. Pepper und Magical Mystery Tour nie live gespielt. Ab dem Jahr 1967 waren sie eine reine Studioband. Die komplexen Kompositionen und experimentelle Studiotechnik machten es unmöglich, die Musik live zu reproduzieren. THE ANALOGUES gingen das Wagnis ein: mit großem Erfolg, wie die herausragenden Kritiken und ausverkauften Säle in den Niederlanden bezeugen. Gute Beatles Tribute Bands gibt es genügend, aber ein Auftritt der Analogues ist eine einzigartige Erfahrung. Keine karnevalistischen Kostümspektakel, oder Anzüge mit Perücken, sondern die Suche nach einem authentischen Beatles Sound, mit Liebe und Respekt vor der Handwerkskunst und akribischer Aufmerksamkeit für jede noch so kleine Nuance.

50 Jahre Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band

Im Allgemeinen wird Sgt. Pepper‘s als eines der wichtigsten Alben der Popgeschichte betrachtet. „Der Moment, in dem Popmusik sich zu Kunst entwickelte“, schrieb das Time Magazine. Songs wie “Lucy in the Sky with Diamonds” oder “A Day in the Life” haben nicht nur Grenzen erweitert, sondern waren auch kommerziell unglaublich erfolgreich. Das Album stand monatelang auf Nummer 1 der Album Charts weltweit. Am 1. Juni ist es genau 50 Jahre her, dass das Originalalbum aufgenommen wurde. THE ANALOGUES zelebrieren diesen Geburtstag mir einer spektakulären Jubiläumsshow im Ziggo Dome Amsterdam. Es werden 12.000 Zuschauer erwartet.

„Eine magische Erfahrung“ (Sander Donkers in Vrij Nederland)„Mit geschlossenen Augen hört man die Beatles“ (Het Parool ****)“Ein musikalisches Wunder aus Holland” (Eastern Daily Standard, UK)“Näher kann man nicht an die Beatles rankommen” (Twentsche Courant/Tubantia)