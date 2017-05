WM-Qualifikation Deutschland - Norwegen

× Erweitern Bild: © istock.com/Reddiplomat Mercedes Benz Arena

Der Weltmeister will zur WM 2018 in Russland. Deswegen heißt es für die deutsche Nationalmannschaft, in der heißen Phase der Qualifikation zu punkten. Unterstützt die DFB-Auswahl gegen San Marino am 10. Juni 2017 (ab 20.45 Uhr).

Der Vorverkauf für die Partie in der Mercedes-Benz-Arena läuft. Karten kosten zwischen 25 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 18 und 60 Euro) und können online bestellt werden.