WM-Qualifikation Turnen

Wir suchen unser Team für die WM in Montreal!

Am letzten Sommerferienwochenende könnt Ihr Deutschlands Beste Turnerinnen und Turner live in Stuttgart erleben: kommt am 9. September in die Stuttgarter SCHARRena!

Es erwartet euch ein Tag voller Spannung und turnerischen Höchstleistungen, an dem wir „unser Team für die Weltmeisterschaften in Montreal“ finden werden. Mit dabei sind unter anderem die frisch gebackenen Deutschen Meister Elisabeth Seitz und Marcel Nguyen, aber auch Lokalmatadoren wie Kim Bui und Tabea Alt.

Weitere Infos und Tickets gibt es online.

Bereits jetzt könnt ihr euch einen wichtiges Turn-Highlight für 2019 vormerken: die Weltmeisterschaften im Gerätturnen Stuttgart 2019 vom 4.-13. Oktober!