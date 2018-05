WM Übertragungen

× Erweitern Public Viewing

Public Viewing bei er Fussball WM vom 14. Juni – 15. Juli 2018 im Biergarten Burg Stettenfels in Untergruppenbach. Wir übertragen die Spiele, die vor 0.00 Uhr stattfinden.

Echtes WM-Feeling auch außerhalb der Fußball-Stadien, das gibt es natürlich im Biergarten der Burg Stettenfels in Untergruppenbach. Wie schon bei der WM 2006, 2010 und 2014 werden wir auch bei der WM 2018 wieder das Fußballfieber in den Biergarten zaubern.Für alle Fußball-Fans heißt das: "Public Viewing" bei hoffentlich richtig schönem Wetter in tollem Ambiente mit viel Stimmung.