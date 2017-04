Die Anfänge liegen in den 80igern. Seitdem spielt die Band in den unterschiedlichsten Besetzungen. Hauptsächlich eigene Kompositionen aus der Feder von Reiner Schulze. Die aktuelle Besetzung besteht seit 2011. Gitarre/Gesang : Reiner Schulze. Schlagzeug: Didi Kiltz. Am Bass: Hagi. und 2. Gitarre und Gesang: Totti Kiltz. Der Name der Band spricht sich so aus wie folgt.double you double me. vier Musiker -ein Ziel: Rock-n groove-n-roll-n-beat. Wir haben auch Coversongs von Neville Brothers "Brother Jake" oder Tom Petty " Into the great white open" oder" Evil Ways" von Santana. Sofisticated Rock. Ich bringe dir zum nächsten Radiotreff Material von Wmeme mit..