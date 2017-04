Der preisgekrönte Autor und Schauspieler Markus Grimm , der das Buch „Wo bitte geht`s zum Leben“ geschrieben hat, mit seiner aktuellen Bühnenperformance „Wo bitte geht`s zum Leben – eine kabarettistisch-philosophische Spurensuche“ am 06. Mai um 20:00 Uhr in der Hospitalkirche in Schwäbisch Hall.

Vom Priesterseminar auf die Bühne: Markus Grimm ist ein Geschichtenerzähler, der schon früh während seines Theologiestudiums gespürt hat, wie er die Menschen mit seinen Themen erreichen kann … nicht missionarisch fromm, sondern künstlerisch inspirierend. Ein Schauspieler, der in seinen Bühnenperformances die Zuhörer mitnimmt und motiviert, mutig zu sein und offen für das Leben. Ein Theologe, der nicht immer konform geht mit all dem, was die Institution Kirche anbelangt. Er ist konfessionslos, obwohl er als erster und einziger Kandidat des Freiburger Priesterseminars seit vier Jahren (!) ausgewählt worden war, um in Rom am Collegium Germanicum – an einer Art Eliteseminar – teilzunehmen. Dann kam alles anders. Er lernte eine Frau kennen und gab seine Karriere in der Kirche und an der Uni auf. Die Beziehung ging in die Brüche. Er wurde Schauspieler und Autor …