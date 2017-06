× Erweitern Foto Atelier Verena Koenekamp

Nachdem die Stadt Plochingen 1987 das Gelände der ehemaligen Mühlsteinfabrik Dettinger erworben hatte, entstand bis 1992 auf dem Gelände im Herzen der Innenstadt der Kulturpark Dettinger.

Historische Firmengebäude aus dem 19. Jahrhundert wurden zu Kultur- und Veranstaltungsstätten umgestaltet. Im zentralen Produktionsgebäude wurde gemeinsam mit dem Landkreis Esslingen die „Ateliergemeinschaft Kulturpark Dettinger“ eingerichtet. Zehn bildende Künstler unterschiedlicher Sparten, darunter auch junge Stipendiaten, gehen hier seitdem in ihren Ateliers ihrer künstlerischen Tätigkeit nach.

Um auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, bietet die PlochingenInfo am 01. Juli und am 16. September, jeweils um 15 Uhr, die Führung „Wo die Kunst entsteht – Besuch der Künstlerateliers im Kulturpark Dettinger“ an. Die Plochinger Künstlerin Verena Koenekamp, die selbst dort ein Atelier betreibt, gewährt in der einstündigen Führung Einblicke in die Kunstwelt.

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, die Kosten betragen fünf Euro pro Person. Eine Anmeldung ist über die PlochingenInfo möglich (tourismus@plochingen.de; Telefon 07153 / 7005-250).