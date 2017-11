Wo farbstarke Menschen auf rätselhafte Tiere treffen Mosbach

Früher gingen von hier Pakete in alle Welt. Heute kommt die Welt der Kunst ins Foyer des Mosbacher Landratsamts. Unter dem Motto „Menschen, Tiere, Abstraktionen“, gastiert bis 2. Februar 2018 eine farbenstarke Kunst-Menagerie, die der Katzentaler Künstler Peter Lahr geschaffen hat. Auf zwei Stockwerken versammelt er einen Querschnitt durch sein malerisches Werk der letzten zwei Jahrzehnte.

Die Nähe zum Zirkusmotto ist kein Zufall. Denn bereits in seiner Kindheit war Lahr begeistert von der Welt der Manege; und sein Opa froh darüber, dass ihn jemand dorthin begleitete. Als eine Art Reminiszenz empfängt den Besucher eine Gruppe von Zebras, die ihren Weg durch Farb-Labyrinthe gelassen findet. Das drei auf drei Meter große Gemälde sprengt fast die Dimensionen der Halle. Einen weiteren „Hingucker“ bildet die Leihgabe des Reutlinger Künstlers Thomas Waldner. Er hat einen lebensgroßen sibirischen Tiger komplett aus Karton geschaffen (www.Thomas-Waldner.de).

Im ersten Stock des Landratsamts bevölkern „Stelen“ einen langen Flur. In seiner aktuellen Werkserie wählt Lahr extrem schmale Formate, um den Mensch in spannenden Ausschnitten zeigen zu können. Es ist eine Besonderheit des Künstlers, dass er – gerade im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit – auf die persönliche Beziehung zwischen Maler und Modell setzt, um zu expressiven, ausdrucksvollen Bildern zu gelangen. Auch einen Ausflug in die Welt der Mythen erlaubt die Schau.

Info: Die Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten des Landratsamts zu sehen.

Kunst-Termine:

Körper im Raum – Feldenkrais (18. Januar 2018, 17.00 Uhr)

Der Mosbacher Feldenkrais-Pädagoge Thomas Montesino-Fugger referiert über diese besondere Art der Körperarbeit.

Künstlergespräch (19. Januar 2018, 16.30 Uhr)

Vor den Werken führt Ulrich Neubert, Leiter des Bildungszentrums Mosbach, ein Künstlergespräch mit Peter Lahr. Es geht dabei um Motive, Techniken und Hintergründe.