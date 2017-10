Wodka oder Wasser? Das ist hier die Frage... Findet ihr es raus?

Achtung Leute hier die lange erwarteten Informationen: Unsere brandneue Veranstaltung Wodka oder Wasser funktioniert wie folgt: Wir bereiten für euch an jeder Bar präparierte Wodkaflaschen vor. Und jetzt ist natürlich die Frage was ist in der Flasche drin? Wodka oder Wasser?

Wir bieten euch zu den Kampfpreisen von 1€ für einen Shot, 3€ für einen Longdrink, 10€ für den Meter und 13€ für den gespritzten Meter. Habt ihr Glück und erwischt den Wodka und zahlt dafür quasi nichts? Oder war es am Ende doch nur Wasser? Ihr entscheidet!