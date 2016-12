Wohin nach Klasse 10? Das Aufbaugymnasium "Gesundheits- und Sozialmanagement" des Ev. Paul-Distelbarth-Gymnasiums Obersulm

Das Aufbaugymnasium „Gesundheits- und Sozialmanagement“ startet in das dritte Jahr und informiert am Donnerstag, den 19. Januar 2017 um 18 Uhr im Musiksaal des Ev. Paul-Distelbarth-Gymnasiums.

Absolventen der zehnten Klassen aller Schularten sowie Gymnasiasten der neunten Klasse (G8) können sich für die Eingangsklasse des Aufbaugymnasiums bewerben. In drei Jahren kann die Allgemeine Hochschulreife erworben werden. Schwerpunkt in der Eingangsklasse 11 ist das vierstündige Fach „Gesundheits- und Sozialmanagement“ in Kooperation mit vielen lokalen und regionalen Bildungspartnern und einem fünfwöchigen Praktikum. Wir laden Sie herzlich zum Informationsabend ein und freuen uns auf Sie! Weitere Informationen finden Sie auf www.evgo.de