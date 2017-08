× Erweitern Die Linke

Stuttgart braucht bezahlbare Wohnungen. In den letzten 30 Jahren hat sich der Bestand an Sozialwohnungen um Zweidrittel verringert, obwohl fünf Millionen Sozialwohnungen fehlen! Die Linke will einen Neustart im sozialen Wohnungsbau.

Bernd Riexinger und Andrej Holm diskutieren und sprechen über die aktuelle Wohnungssituation und unser Zukunftsprogramm dazu.

Dr. Andrej Holm ist Sozialwissenschaftler mit dem Themenschwerpunkt Stadterneuerung, Gentrifizierung und Wohnungspolitik.