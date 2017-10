Wohnzimmer BB

„Die Welt ist voller Wunder und es liegt an dir, ob du sie siehst.” Als Start für ihre Debüt EP „Dare to be you“ veröff entlicht Miricalls ihre erste Single „Quest for Glory“. Eine voluminöse Stimme, jede Menge Streicher und epische Drums. Ein Cocktail Mix aus Florence + the Machine, Adele und Woodkid. Mit diesem Song hat Miricalls etwas zu sagen und möchte der Welt zeigen, wie sie klingt. Die Stuttgarter Künstlerin zeigt 2017 der Musikindustrie zum ersten Mal ihren Sound an dem über mehrere Jahre lang gefeilt wurde. Ihre Songs berühren mit natürlicher Ausdruckskraft und Energie. Die Texte so tiefgründig wie ihre Stimme. Miricalls erzählt in ihren Songs Geschichten und gibt den Hörern eine Perspektive, deren Welt von einer anderen Seite zu betrachten – von einer positiven. „Ich möchte den Menschen Hoff nung in ihre Herzen legen, denn – There can be Miricalls when you believe.“