Der Wolf und die kleinen Geißlein

Das klassische Grimmsche Märchen kommt am 15.8. im neuen Gewand auf die Welzheimer Bühne: spannend und witzig , mit Schauspielern und Figuren, die die kleinen Zuschauer immer wieder einbeziehen und mit viel Musik und Liedern, eigens für dieses Stück komponiert, bei denen man auch Mitsingen kann.

Die kleinen Geißlein sind allein zu Hause und freuen sich, alles mal so richtig auf den Kopf zu stellen. Doch plötzlich steht dieser komische Wolf vor der Tür- hui, ist das aufregend... Und die Mama hat verboten, die Tür aufzumachen. Aber die Geißlein sind so neugierig und der Wolf ist so interessant- er kann sogar singen und tanzen und hat alle möglichen Tricks auf Lager!

Wie in allen Mitmach- Theaterstücken des Theater Sturmvogel sind die Schlüsselfiguren die Kinder. Sie werden direkt in die Handlung einbezogen, und ihre Beiträge und Kommentare werden von den Schauspielern unmittelbar in die Handlung eingebaut. Und nachdem die Kinder und Erwachsenen richtig mitgefiebert haben, geht am Ende natürlich alles gut aus.

"Die beiden Schauspieler verstanden es hervorragend, die Kommentare und gewollten Zwischenrufe der aberwitzigen Kleinen direkt in das Stück mit einzubauen, mit viel Improvisationsvermögen machten sie sie dann zu Akteuren und zogen sie so mitten rein ins Geschehen." (Badische Neueste Nachrichten)

Für Kinder ab 4 und die ganze Familie

Facebook: https://www.facebook.com/TheaterSturmvogel/

Twitter: https://twitter.com/TheaterSturmvog?lang=de

Google +: https://plus.google.com/u/0/115783520227123178104

Instagram: https://www.instagram.com/theatersturmvogel/

Pinterest: https://www.pinterest.de/theatersturmvogel/?etslf=2113&eq=Theater%20Sturmvogel