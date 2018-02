Nach Die Nerven, dem Flaggschiff der in den letzten jahren sehr produktiven Stuttgarter Indie-Szene, kommt in diesem Jahr mit Wolf Mountains eine weitere spannende Band aus Stuttgart zum Indi(e)stinction Festival. Den Abend eröffnen werden The Hunting Elephants aus (u.a.) Reutlingen, die vor allem von einer außergewöhnlichen Frontfrau geprägt wird: "Was eine Stimme! Wenn Melissa Muambas Stimmbänder rauchig und gefühlvoll Worte formen, klingt da so viel überzeugende Tiefe mit, dass es einem kalt über den Rücken läuft." -Spinnup Germany.