Wolfgang Haffner Quartett

Wolfgang Haffner ist einer der erfolgreichsten deutschen Jazzmusiker. Er war erst 18 Jahre alt, als ihn Albert Mangelsdorff zum Mitglied seiner Band erkor. Heute ist Haffner ohne Zweifel der bekannteste deutsche Schlagzeuger: An über 400 Alben war er bislang beteiligt, in 80 Ländern der Welt hat er getourt. Und sogar ein Kollege wie Curt Cress, eine Drummer-Generation älter und Haffners direkter Vorgänger bei „Passport“, nennt ihn „den herausragenden deutschen Jazztrommler“. Er spielte nicht nur mit der Crème de la Crème der hiesigen Jazzer - und das generationenübergreifend von Mangelsdorff bis Till Brönner, von Klaus Doldinger bis zu Michael Wollny -, sondern er ist auch einer der wenigen Deutschen, die international erfolgreich sind. US-Stars wie Pat Metheny, Randy und Michael Brecker, Chuck Loeb oder John Abercrombie vertrauen seinem unbestechlichen Drive und seiner inspirierenden Kreativität genauso wie skandinavische Größen von Nils Landgren bis Lars Danielsson. Wegen seines extrem druckvollen und dynamischen Spiels ist Haffner außerdem auch einer der gefragtesten Begleiter von Rock- und Pop-Stars wie Chaka Khan, den Fantastischen Vier oder sogar Nightmares on Wax.

Auf seinem letzten Album „Kind Of Cool“ bewegte sich Wolfgang Haffner zwischen Tradition und Moderne. Er wirft einen Blick auf das Great American Songbook. In der Tradition des legendären Modern Jazz Quartets und mit dem Spirit des Cool Jazz erklingen Klassiker wie „Django“ und „My funny Valentine“ zeitlos schön, ungemein relaxed und sophisticated. Als Schlagzeuger wie als Bandleader lässt Haffner Musik organisch und natürlich klingen. Er ist ein Meister der Atmosphäre, des Grooves und Flows. Haffners aktuelles Album ›Kind Of Spain‹, das im Herbst 2017 erscheint, knüpft mit seiner entspannten, distinguierten Grundstimmung an den äußerst erfolgreichen Vorgänger ›Kind Of Cool‹ von 2015 an. Allerdings stehen, wie der Titel vermuten lässt, diesmal keine Interpretationen des Great American Songbook auf der Agenda, sondern die Auseinandersetzung mit Spanischer Folklore in einem Sound-Gewand des Modern Jazz Quartet.

Auf seiner “Kind of Spain-Tour 2017" stellt Wolfgang Haffner auch sein neues Quartett mit dem überragenden Pianisten Roberto Di Gioia, dem genialen Christopher Dell am Vibraphon, sowie dem Top-Bassisten Christian Diener im Göppinger Alten E-Werk vor.

Wolfgang Haffner – drums

Christopher Dell – vibes

Roberto Di Gioia – piano

Christian Diener - bass