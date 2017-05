Wolkenbilder - Debussy trifft den kleinen Prinzen

»Die Leute bei dir«, sagte der kleine Prinz, »züchten fünftausend Rosen in einem Garten … und dennoch finden sie nicht, was sie suchen«. »Und doch könnten sie es in einer einzigen Rose oder in einem einzigen Schluck Wasser entdecken…«. Die moderne, zauberhaft-poetische Fabel wurde in 180 Sprachen übersetzt und zählt zu den meist gelesenen Büchern der Welt. Der kleine Prinz ist ein Plädoyer für Freundschaft, Liebe und Menschlichkeit. Die einfühlsame Rezitation des beliebten Schauspielers Charles Brauer verbindet sich wunderbar mit der zart-poetischen Musik von Debussy im Spiel von Christian Elsas, so z.B. Clair de lune sowie Stücke aus Children’s Corner, Images u.a. Wie Saint-Exupéry beschreibt auch Debussy die Welt mit Kinderaugen und geht dabei über die musikalische Sprache hinaus, die die Dinge zwar bezeichnet, aber nicht erfassen kann. So findet sich der nachdenkliche, schwermütige, aber auch lachende Prinz in der Musik Debussys wieder, die mitunter wie dafür geschrieben zu sein scheint.