Jeden Freitag von 30.06. bis 15.09.2017 ist das Wollke-Team auch im Botanischen Obstgarten und bringt aktuelle Garne, neue Ideen und das nötige Know How mit, damit Sie fein und neu umgarnt in den Sommer starten können. Sie dürfen gespannt sein … Freuen Sie sich auf gemeinsames Stricken und/oder Häkeln.