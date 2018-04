WoMH 2018 - World of Material Handling

Vom 4. bis 15. Juni lädt Linde Material Handling zu einem Event der Extraklasse ein, um die Welt der Intralogistik in all ihren Facetten erlebbar zu machen. Das Event-Highlight bietet den geladenen Gästen und Besuchern an elf Tagen ein umfassendes Programm zu allen wichtigen Themen, Trends und Entwicklungen rund um die Intralogistikbranche. Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter und Pressevertreter aus über 50 Ländern können dort technische Innovationen aus der Welt der Digitalisierung und Industrie 4.0 erleben.