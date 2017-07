Wommy trifft.... Wolfgang Selje& Elsebeth Gscheidle

Heute gibt es außerhalb des aktuellen Sommergastspiels einen besonderen Abend: Frl. Wommy Wonder trifft auf Wolfgang Seljé, Travestie trifft auf große Show, Satire trifft auf Wortwitz, Elfriede Schäufele trifft auf Frank Sinatra – und beide intonieren auf Schwäbisch! Das alles wird unterstützt von der Schwabengranate Elsbeth Gscheidle (bekannt aus den SWR-Faschingssendungen), die mit flinker Zunge für flotte schwäbische Unterhaltung sorgt. Elfriede Schäufele ist natürlich ebenfalls an Bord … und ein Teil der Einnahmen geht direkt an Kiwanis.

Gute Unterhaltung erleben und Gutes tun können … wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!

Alle Infos: www.wommy.de

Da ein Großteil der Einnahmen gespendet wird, bitten wir um Verständnis, dass es heute keine Ermäßigungen gibt. Im Eintrittspreis von 27,00 Euro ist ein Welcome-Drink inclusive, den Gutschein dafür gibt es an der Abendkasse!

Info: Dieser Abend ist ein Spezial-Abend, der mit dem laufenden Programm „Echt jetzt?!“ nichts zu tun hat!