Word Up Urknall – Platz für Neuentdeckungen

Beim „Urknall“ ist Platz für Neuentdeckungen im Kulturfenster. Zum dritten Mal veranstalten wir ihn gemeinsam mit WORD UP!, den Poetry Slam-Veranstaltern in der Rhein-Neckar-Region. Viele Künstler/innen aus diesem Bereich haben den manchmal etwas engen Rahmen dieses Formats hinter sich gelassen und bewegen sich nun im Grenzbereich von (Musik-)Kabarett, Literatur und Comedy mit Niveau. Das Beste aus der lebensnahen und ungeschminkten Welt des Poetry Slam, mit klassischen Elementen des Kabarett vereint, an einem Abend, auf einer Bühne. Freuen wir uns auf einen Urknall der Wortkunst und der Komik. Und! der Überraschungen!!

Die Künstler des Abends:

Michael Feindler, der Lyriker unter den Kabarettisten hält hartnäckig an der Behauptung fest, man dürfe dem Publikum ruhig etwas mehr zutrauen – in Hinblick auf Denkleistung, Schmerzgrenze und Empfindsamkeit. Zu Recht. Er ist scharf und! feinfühlig, augenzwinkernd und doch melancholisch. Reimt, singt, stellt fest – und das auf seine ganz eigene Art, die selbst dann noch harmlos wirkt, wenn die wortgewaltige Waffe längst geladen ist.

Sarah Bosetti ist eine Erfindung ihrer Eltern. Seit 1984 ist sie anwesend, halb Mensch und halb Frau, studierte zunächst Filmregie in Brüssel und zog dann nach Berlin, wo sie sich seither zur Ersparnis eigener Heizkosten im Scheinwerferlicht der Slam-, Lese- und Kabarettbühnen wärmt und 2013 mit ihrem Team »Mikrokosmos« deutschsprachige Vizemeisterin im Poetry Slam wurde. Auftritte u.a. in „Die Anstalt“ (ZDF), „Nuhr im Ersten“ (ARD).

Ahne ist gelernter Offset-Drucker. Die Wende war für ihn ein Glücksfall: Er wurde arbeitslos und Hausbesetzer. Ahne war etliche Jahre bei den Surfpoeten aktiv, die er mitgegründet hat. Jeden Sonntag liest er bei der Reformbühne Heim & Welt. Es erschienen vier Bände der »Zwiegespräche mit Gott«. Er ist einer der bekanntesten Lesebühnenautoren der Welt. Ahne liest, singt und trinkt.