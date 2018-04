Word Up Urknall Poetry- & Kabarettentdeckungen

Beim Word Up! „Urknall“ ist Platz für Neuentdeckungen im Bereich Poetry und Kabarett.Zum fünften Mal wird er heute gemeinsam vom Kulturfenster Heidelberg und WORD UP! gestaltet. Viele Künstler*innen aus diesem Bereich haben den manchmal etwas engen Rahmen des Formats Poetry Slam hinter sich gelassen und bewegen sich nun im Grenzbereich von (Musik-)Kabarett, Literatur und Comedy mit Niveau. Das Beste aus der lebensnahen und ungeschminkten Welt des Poetry Slam mit klassischen Elementen des Kabarett vereint, an einem Abend, auf einer Bühne. Freuen wir uns auf einen Urknall der Wortkunst und der Komik.

Alex Burkhard, „Man kennt das ja“ Literarisches KabarettOb in Island, Schweden oder Oberbayern: Sprache ist immer ganz besonders – und schafft Besonderes. Sie hilft beim präzisen Philosophieren über den Tod in einem lauten Club oder beim aalglatten Ausweichen im Interview nach dem Fußballspiel. Doch nicht nur mit den unzähligen Nuancen der Sprache beschäftigt sich der gebürtige Westallgäuer Alex Burkhard in seinem Programm „Man kennt das ja“ – auch andere alltägliche Themen wie Dating-Apps für Hunde, die zunehmende Unverbindlichkeit der Gesellschaft und die Leistungsfähigkeit von Rentieren werden originell beleuchtet.

Im Oktober 2017 gewann Alex Burkhard in der Staatsoper Hannover die 21. deutschsprachige Poetry Slam-Meisterschaft.

Jean-Philippe Kindler, Slam Poetry

Jean-Philippe Kindler ist 21 Jahre alt und vergisst das leider zu oft. Denn er blickt immerzu mit Humor auf die Dinge, die er versteht und eben nicht versteht. So geht es in seinem Programm mal um die Vermutung, dass die CDU der Kiffer der Parteien in Deutschland sein muss und dann wiederum um die Partizipationsmöglichkeiten an den Entscheidungen des Glücks. Denn immerzu passieren absurde Dinge - auch weil Kindler von einer Mutter großgezogen wird, die gerne „Läuft bei ihm!“ sagt. Wo das alles hinführen soll? Man weiß es nicht. Aber lustig ist es ohne Frage.

Kindler ist zudem NRW-Meister im Poetry Slam und „Newcomer des Jahres.“

Liza Kos, „Was glaub‘ ich, wer ich bin?!“ Kabarett-Comedy

Liza Kos kommt aus Moskau. Mit 15 zieht sie mit ihren Eltern aufs Land – nach Deutschland. Hier will und muss sie sich integrieren und lernt die Landessprache, die sie auch bald perfekt beherrscht: Türkisch! Nach vier Jahren unterm Kopftuch, hängt sie dieses an den Nagel und beschließt eine „richtige Deutsche“ zu werden. Um dies zu erreichen und die Integration endlich abzuschließen meldet sie sich in Aachen in einem Karnevalsverein an und beginnt Öcher Platt zu lernen.

„Was glaub' ich, wer ich bin?!“ ist ein vielschichtiges Kabarett-Comedy Programm, das u.a. Liza Kos' eigene und eigentümliche Integration erzählt. Sei es über ihr Herkunftsland Russland, die Türkei oder ihre Wahlheimatland Deutschland.