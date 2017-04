Viele Schüler/innen und junge Erwachsene interessieren sich für einen Auslandsaufenthalt während oder nach der Schule bzw. Ausbildung. Work & Travel ist zu diesem Zweck eine sehr beliebte Option. Hierbei gilt es jedoch viele Fragen im Vorfeld zu klären: Welches Visum wird benötigt? Wie findet man einen Job? Welche Formalitäten müssen beachtet werden? Erfahrene Mitarbeiter/innen des d.a.i klären am Mi. 10.5. bei der Work & Travel-Beratung um 16:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen alle Fragen, damit in Kanada, Australien oder Neuseeland ein guter Start gelingen kann. Im Anschluss an den informativen Vortrag, können gerne offen gebliebene Fragen gestellt werden.