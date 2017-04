× Erweitern Workaholics

Die WORKAHOLICS präsentieren mit zwei Akustikgitarren und kleinem Schlagwerk Songs aus verschiedenen Jahrzehnten und Musikrichtungen. Dabei schrecken sie trotz ihrer Minimalbesetzung ohne Bass auch vor Songs von Queen, den Dire Straits oder Elton John nicht zurück. Auch Songs von den Eagles, Stones, CCR, Status Quo oder Joe Cocker stehen auf dem Programm – alles live ohne doppelten Boden oder sonstigen SchnickSchnack. Mit viel Spaß an der Musik und ohne Ziel, das Original hundertprozentig kopieren zu wollen, spielen die WORKAHOLICS ihre eigenen Interpretationen von bekannten und weniger bekannten Klassikern der Rock-, Pop-, Blues- und Folk-Musikgeschichte. Dabei kommt es nicht darauf an, wie groß die Bühne ist. Auf kleinstem Raum in verrauchten Pubs fühlen sie sich genauso zu Hause wie auf großen Open-Air-Bühnen. „The main thing is music – Hauptsache Musik“ lautet das Motto der drei Musiker, die alle auf viele Jahre Erfahrung in unterschiedlichsten Bands und Musikrichtungen zurückblicken können. Die WORKAHOLICS sind: K. D. Göggel und Gernot Stehle an den Gitarren und Heiko Borkowsky an den Drums.