Workshop Figuratives Acrylmalen

Acrylfarben erfreuen sich zu Recht großer Beliebtheit. Da sie schnell trocknen, lassen sie sich bereits nach kurzer Zeit übermalen und erlauben damit sehr spontane Malweisen. Im Kurs werden die Technik und das Material erklärt, Beispiele aus der Kunstgeschichte dienen zur Veranschaulichung. Danach werden figurative Bilder in Acryltechnik selbst gestaltet.

Die gebürtige Holländerin Marleen Pennings arbeitet seit zehn Jahren als Zeichnerin und Malerin und stellt Bilder in Galerien in London, New York und Stockholm aus.

Bitte mitbringen: Kleidung, die bunt werden darf. Tischstaffeleien werden zur Verfügung gestellt.