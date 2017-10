Was heißt es, ein Buch aus einer Sprache in eine andere zu übertragen? Schülerinnen und Schüler erhalten eine Einführung in den Übersetzerberuf. Mit praktischen Übungen.

Tobias Scheffel (Freiburg) übersetzt und diskutiert einen Ausschnitt aus dem Jugendbuch „Vango“ des französischen Autors Timothée de Fombelle, das er mit Sabine Grebing ins Deutsche übersetzt hat.