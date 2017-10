Was heißt es, ein Buch aus einer Sprache in eine andere zu übertragen? Schülerinnen und Schüler erhalten eine Einführung in den Übersetzerberuf. Mit praktischen Übungen.

Kathrin Razum (Heidelberg) übersetzt und diskutiert eine Passage aus dem Roman „Der gefährlichste Ort der Welt“ der amerikanischen Autorin Lindsey Lee Johnson.