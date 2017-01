Workshop: Writing for TV Series

Jeder große Serienfan hat sich schon einmal dieselbe Frage gestellt: Wie kommen die Macher von Game of Thrones, House of Cards oder Breaking Bad nur immer auf so geniale Ideen? Wie entwickelt man ein Konzept für eine TV Serie? Wie entwickelt man die Charaktere und ihre Beziehungen? Der amerikanische Drehbuchautor Alex David aus Heidelberg wird am Sa. 25.02. um 14:00 Uhr einen Einblick in die spannende Arbeit des Drehbuchschreibens geben. Ziel des Workshops ist es, den Teilnehmern/innen eine Einführung in das Schreiben für eine TV Serie zu geben und die Möglichkeit zu bieten, an persönlichem Material zu arbeiten. Alex David hat einen Masterabschluss am renommierten American Film Institute in Los Angeles. Er arbeitete bereits für bekannte Regisseure wie Ridley Scott (Gladiator), Ang Lee (Brokeback Mountain) und Nicole Holfcener (Sex and the City).