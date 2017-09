× Erweitern Foto: Stefan Bausewein LaBrassBanda

Es wird die größte Blasmusik Veranstaltung, die Deutschland je gesehen hat. Und mit Sicherheit auch die verrückteste. Vom 31.8. – 2.9.2018 wird die Geschichte dieser Musikrichtung neu geschrieben. Dann öffnen in Burgrieden die Tore zu dem Open-Air Festival Event 2018. Zig Tausend Blasmusiker und Fans werden erwartet.

Die relevantesten Bands der jungen Blasmusikszene sind verpflichtet. Vorne weg als mega Headliner wurde die Band „LaBrassBanda“, als die aktuell klare Nummer 1 in Sachen Blasmusik, für dieses ganz besondere Event gewonnen. Ausverkaufte Münchner Olympiahalle, Welttournee, mehrere Alben in den Top 10 der Albumcharts: Alleine diese Band spricht für sich. Sie wird sich die Bühne mit rund 30 weiteren Bands und Kapellen an diesem Festivalwochenende teilen.

Die World Blasmusik Days werden ein für alle mal mit dem Image aufräumen, das bezüglich Blasmusik noch immer in einigen Köpfen existiert. Mit schunkelnden Rentnern oder altmodischem „Umtata“ hat dieses Open-Air Festival nichts mehr zu tun. Bei diesem Event wird es in Sachen Stimmung 3 Tage lang rund gehen wie bei einem typischen Rock Open-Air.

Rockstars werden in Zukunft auch Trompeten haben

Veranstalter Timo Hofmann und Christian Stephan schwärmen schon jetzt von ihrem Festival: „Wir haben eine Vision. Seit Jahren träumen wir davon das größte Blasmusik Open-Air Festival der Welt zu erschaffen. Seit vielen Monaten arbeiten wir hart an dem Ziel und jetzt ist es endlich soweit damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Wir werden allen engagierten Bands die mit Blasmusikinstrumenten auf der Bühne stehen, endlich eine große Plattform bieten. Unsere Veranstaltung soll für diese Bands das Sprungbrett sein, das sie brauchen, um sich Richtung Musikindustrie Gehör zu verschaffen.

Parallel dazu möchten wir den vielen Hunderttausenden, die in den unzähligen Musikvereinen spielen, mit unserem Festival einen coolen Treffpunkt bieten. Eine jährliche Zusammenkunft über ein ganzes Wochenende hinweg. Was „Wacken“ in der Metal- und das „Tomorrowland“ in der EDM-Szene ist, soll dieses Festival in Sachen Blasmusik werden. Das ist unser Ziel.“

Bürgermeister und Schirmherr Josef Pfaff zeigt sich ebenso begeistert : „Wir in Burgrieden freuen uns sehr, dass der Veranstalter sich unseren Ort für dieses großartige Ausnahmeevent ausgesucht hat. Mit großer Freude blicken wir in Richtung Ende August 2018, wenn die World Blasmusik Days für Besucher aus Nah und Fern zum ersten Mal Ihre Tore öffnen.“

Blasmusik gehört zu den traditionellsten, relevantesten und beliebtesten Musikrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die World Blasmusik Days, in Form eines Open-Air Festivals, wie man es aus der Rock- und Popmusik kennt, sind die logische und nötige Konsequenz einer Musikrichtung, die sich aktuell immer neueren Zielgruppen erschließt und sich einer enorm großen Beliebtheit erfreut.