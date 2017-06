Frisch zum Studium in Tübingen angekommen oder schon länger mit dabei und Lust Dich in einer Initiative zu engagieren? Über 20 Tübinger studentische Initiativen sind Mitglied in der World Citizen School und freuen sich alle Interessierten am Kneipenabend kennenzulernen. Komm vorbei und bring Deine Freunde mit!

Die Initiativen engagieren sich in den Bereichen Wirtschaftsethik, Menschenrechte, Chancengerechtigkeit, Entwicklungszusammenarbeit und Nachhaltigkeit.