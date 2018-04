Irischer Stepptanz reist durch schottische Highlands.

Seit mehreren Jahren sind sie nun erfolgreich unterwegs. Cornamusa erlebte eine überwältigende Resonanz des Publikums, das ihnen Standing Ovations bescherte. Die Tour des Ensembles führt vom Norden Deutschlands bis in die südlichen Gefilde der Schweiz und Frankreich.

„World of Pipe Rock and Irish Dance“ entführt sein Publikum in die großartige Welt des irischen Stepptanzes, gepaart mit dem mystischen Spirit und Bagpipe-Klängen der schottischen Highlands. So wie jedes Jahr, geben sie auch dieses Jahr wieder eine völlig neue Show zum Besten. Die mehrfach international ausgezeichneten Meister des Irish Dance, Gyula Glaser und Nicole Ohnesorge, tanzen zusammen mit nationalen und internationalen Tänzern der Irish Beats Dance Company neue phantasievolle Choreografien. Das elektrisierende neue Showerlebnis von CORNAMUSA beeindruckt durch ein einzigartiges Wechselspiel zwischen schottischen und irischen Welten und begeistert das jüngere und ältere Publikum gleichermaßen.

Die Herzen der Zuschauer berühren die Künstler unter anderem mit ihren fünf gewaltigen Stimmen und ihren energetischen Performances. Bekannte Welthits, wie "Lord of the Dance", "Whiskey in the Jar", "Mull of Kintyre" oder "Feet of flames", werden im neuen Flair kreiert und zusammen mit den Stepptänzern perfekt in Szene gesetzt. Dudelsäcke, Trommeln, Gitarren, Bass Akkordeon und Geige ergeben einen einzigartigen Groove der jedes Bein mitschwingen lässt.

Mit gewaltiger Bühnenpräsenz, mit phantasievollen und traditionellen Kostümen sowie einem sagenhaften Repertoire liefern die Tänzer und Musiker über zweieinhalb Stunden mitreißende Unterhaltung. Auftritte bei SAT1, MDR, rbb, vielen Radiostationen, eine Florida-Tour sowie mehrfach ausverkaufte Häuser zieren ihren Weg.

Zum ersten Mal gastiert das Ensemble in Mannheim.