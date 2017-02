× Erweitern World Second Hand

12 Tänzerinnen und Tänzern aus Syrien, Russland, Ghana, Iran, Irak, Afghanistan, Kamerun, Deutschland und der Türkei zeigen in diesem Tanztheater teils sehr persönliche Geschichten und Momente aus ihrem Leben. Einige sind nach Deutschland geflüchtet und haben den Tanz als ihre Sprache gefunden. Die Gruppe Dancers across Borders wurde unter der Leitung von Heidi Rehse im Oktober 2015 an der vhs Stuttgart im Rahmen eines Tanzprojekts geboren und gehört mittlerweile zu den spannendsten Tanzcompanies, die die Stuttgarter Kulturszene zu bieten hat.

Leitung: Heidi Rehse / Assistenz: Larry Bamidele und Timo Hoffmann