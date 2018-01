Wortsport Lounge w/ Visa Vie

Visa Vie stand schon auf Theaterbühnen, schauspielerte vor Fernsehkameras und gewann einen Rapcontest, bevor sie ihre wahre Berufung in Moderation und Talk fand. Und so hat Visa Vie in hunderten Interviews schon manches Geheimnis um Beefs und Verse lüften können – ob nun für 16bars.de oder ihre Radiosendung „Irgendwas mit Rap“ beim RBB-Sender FRITZ. Selbst testosterongeschwängerte Gangsterrapper fressen der zierlichen Sneakerfetischistin – über 100 Paar sind es mittlerweile – aus der Hand. Jetzt steht Visa Vie auch hinter den Turntables. Von wegen billiger PR-Move: Das Handwerk sitzt, wenn sich die Szenekennerin von der Golden Era bis zum Baba aller Deutschrap-Babas durchspielt.