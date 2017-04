WRITERS IN STUTTGART sind eine bunt gemischte Gruppe englischsprachiger Autoren, die in Stuttgart und in der Region leben und arbeiten. Sie werden ausgesuchte Auszüge aus eigenen Werken vortragen. Die Palette reicht dabei von neuesten Erzählungen über Gedichte, Vignetten und autobiografischen Geschichten bis hin zu Kapiteln aus bereits veröffentlichten Romanen.

Eintrittspreis: VVK 8 € / erm. 6 € (Schüler und Studenten)Abendkasse: 9,50 € / erm. 7,50 €