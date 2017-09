WTTW - 17 Jahre WTTW

× Erweitern WTTW 1917

Am 05.10.2000 fand die erste Party von WELcome to the weekEND statt. Was damals als Party unter Freunden gedacht war, wurde plötzlich zur In-Party in Stuttgart bei allen Jugendlichen ab 16.

Am 13.10.2017 findet nun das 17jährige Jubiläum von WELcome to the weekEND im Rumors statt, das seit Herbst 2010 die aktuelle Location von WTTW ist und wohl auch noch lange bleiben wird! Mit einem Sektempfang bis 20:30 Uhr soll dieses Highlight beginnen!

Weiter schenken wir aus Tradition und Dank für die jahrelange Treue sowie den sensationellen Parties der letzten 7 Jahre im Rumors, jedem Gast unseren beliebten, limitierten WTTW-Jahres-Mix 2017 auf CD.

Zur Erinnerung an die vergangenen Zeiten werden Bilder von über 220 Parties, die seit 2010 im Rumors stattgefunden haben, auf den beiden großen Flatscreens im Club gezeigt.

Wer zusätzlich für diesen Abend eine VIP-Lounge reservieren möchte, kann dies unter reservierung@wttw-stuttgart.de tun. Nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage.

Wichtig:

Diese Veranstaltung ist ab 16 Jahren - ein Ausweis ist zum Betreten des RUMORS Voraussetzung. Alle unter 18-jährigen können mit ausgefüllter Jugendschutzvereinbarung auch länger als 24 Uhr bleiben!! (erhältlich auf der WTTW-Homepage)

Special:

- Sektempfang bis 20:30 Uhr

- limitierte WTTW-Jahresmix-CD 2017 für alle Gäste

- alle Mädels erhalten eine Freikarte für die nächste WTTW-Party

- FREIER Eintritt für alle, die zwischen dem 30.09.2017 und 13.10.2017 ihren 16. Geburtstag hatten.