WTTW - Crystal Night

WELcome to the weekEND ist ja bekannt für seine abwechslungsreichen und ausgefallenen Motto-Parties. Die Crystal Night zählt mittlerweile zu den beliebtesten Motto-Parties, die einmal im Jahr stattfinden.

Bei diesem Event gibt es eine 3,0 Liter Jeroboam Flasche Goldcuvée-Sekt, veredelt mit einem Hauch edlem, exklusivem Goldlikör mit echtem 22karätigem Gold, zu gewinnen. Das soll es nun auch in 2017 wieder geben!

Und so funktioniert es:

Jeder Gast bekommt beim Betreten des Clubs einen kleinen Kristall geschenkt. Der Gast bzw. die Freundesgruppe, die bis 23:00 Uhr die meisten Kristalle gesammelt hat, erhält die 3,0 Liter Jeroboam Flasche veredelt mit echtem 22karätigem Gold!

Das Tanzen und Feiern soll an diesem Abend jedoch nicht zu kurz kommen. Darum wird Euch DJ Pascha mit feinstem House & Black sowie der beliebten Mixed Musik wieder richtig einheizen - garantiert!

Wer zusätzlich für diesen Abend einen Tisch im VIP Bereich reservieren möchte, kann dies unter reservierung@wttw-stuttgart.de tun. Nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage.

Wichtig:

Diese Veranstaltung ist ab 16 Jahren - ein Ausweis ist zum Betreten des RUMORS Voraussetzung. Alle unter 18-jährigen können mit ausgefüllter Jugendschutzvereinbarung auch länger als 24 Uhr bleiben!!

Special:

- Verlosung einer 3,0 Liter Jeroboam Flasche Goldcuvée-Sekt veredelt mit einem Hauch edlem, exklusivem Goldlikör mit echtem 22karätigem Gold!!!

- alle Mädels erhalten eine FREIKARTE für das nächste WTTW-Event!

- FREIER Eintritt für alle, die zwischen dem 14.01.2017 und 27.01.2017 ihren 16. Geburtstag hatten.