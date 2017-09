WTTW - Ladies Night

× Erweitern WTTW WELcome to the weekEND

Jungs aufgepasst – seid Ihr an diesem Wochenende auf der Suche nach Stuttgarts hübschesten und glamourösesten Girls? Kleiner Tipp: Die sind heute alle bei WELcome to the weekEND – denn heute ist Ladies Night!!!

Ladies aufgepasst – schnappt Euch Eure besten 3 Freundinnen, werft Euch in die sexiesten Klamotten, die Ihr habt und dann ab zu WELcome to the weekEND ins RUMORS.Denn an diesem Abend erhalten 4 Mädels, die gemeinsam kommen, eine Flasche Sekt gratis!

Für knackige Beats aus House, Black und Mixed Music sorgt an diesem Abend wiedermal DJ Joscha Albert, der bei seinem letzten GIG im August für absolute Eskalation im Club sorgte. Das solltet Ihr auf keinen Fall verpassen.

Wer zusätzlich für diesen Abend einen Tisch im VIP Bereich reservieren möchte, kann dies unter reservierung@wttw-stuttgart.de tun. Nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage.

Wichtig:

Diese Veranstaltung ist ab 16 Jahren - ein Ausweis ist zum Betreten des RUMORS Voraussetzung. Alle unter 18-jährigen können mit ausgefüllter Jugendschutzvereinbarung auch länger als 24 Uhr bleiben!! (erhältlich auf der WTTW-Homepage)

Special:

- 4 Mädels zusammen erhalten eine Flasche Sekt gratis auf’s Haus!

- Alle Mädels erhalten zudem eine FREIKARTE für das nächste WTTW-Event!

- FREIER Eintritt für alle, die zwischen dem 16.10.2017 und 29.10.2017 ihren 16. Geburtstag hatten.