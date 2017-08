WTTW - Summer Special III

× Erweitern Rumors Club-9.JPG www.moritz.de

Mit dem Summer Special III endet an diesem Tag die WTTW-Ferien Trilogie. Zwar geht es bei den Summer Specials etwas ruhiger zu als sonst, aber bei dieser Veranstaltung sollten die meisten bereits wieder aus dem Urlaub zurück sein.

Special:

- Sektempfang bis 20.30 Uhr

- leckeres Wassereis für alle Gäste

- dritte Ferienveranstaltung mit Dj Lenny Hu

- Freikarte für alle Mädels für die nächste WTTW-Party

- Freier Eintritt für alle, die zwischen dem 19.8.2017 und 1.9.2017 Ihren 16. Geburtstag hatten.

Diesmal wird Euch Dj Lenny Hu ganz exklusiv die Ehre geben und das Rumors zum Beben bringen. Bis 20.30 Uhr gibt es wieder einen Sektempfang und am Schluss natürlich das obligatorische Wassereis für alle :-)

Am Freitag, den 15. September 2017 findet übrigens das große Season-Opening und der Beginn des 17. Party Jahres von WELcome to the weekEND statt. Diesen Termin solltet Ihr Euch jetzt schon unbedingt vormerken!

Wer zusätzlich für diesen Abend einen Tisch im VIP Bereich reservieren möchte, kann dies unter reservierung@wttw-stuttgart.de tun. Nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage.

Wichtig:

Diese Veranstaltung ist ab 16 Jahren - ein Ausweis ist zum Betreten des Rumors Voraussetzung. Alle unter 18-jährigen können mit ausgefüllter Jugendschutzvereinbarung auch länger als 24 Uhr bleiben!! (erhältlich auf der WTTW-Homepage unter www.wttw-stuttgart.de )