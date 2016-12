WTTW - WELcome 2017 [ab 16]

× Erweitern Rumors Club.JPG www.moritz.de

WELcome 2017 - an diesem Freitag startet WELcome to the weekEND mit der beliebten Partyreihe ab 16 in das Jahr 2017. Um auf das Neue Jahr anzustoßen, gibt es bis 20:30 Uhr einen Sektempfang.

Auch im neuen Jahr werdendie Parties von Stuttgarts erfolgreichster Partyreihe ab 16 weiterhin alle 2 Wochen stattfinden, da sich dieser Rythmus im letzten Jahr sehr bewährt hat.

Feiert also an diesem Abend zusammen mit allen WTTW-Freunden und Szene-DJ ANDY CHILES den Start ins Neue Jahr und merkt Euch für das ganze Jahr schon mal jedenzweiten Freitag ab heute vor!

Wer zusätzlich für diesen Abend einen Tisch im VIP Bereich reservieren möchte, kann dies unter reservierung@wttw-stuttgart.de tun. Nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage.

Wichtig:

Diese Veranstaltung ist ab 16 Jahren - ein Ausweis ist zum Betreten des RUMORS Voraussetzung. Alle unter 18-jährigen können mit ausgefüllter Jugendschutzvereinbarung auch länger als 24 Uhr bleiben!! (erhältlich auf der WTTW-Homepage unter www.wttw-stuttgart.de )

Special:

- Sektempfang bis 20:30 Uhr

- alle Mädels erhalten eine FREIKARTE für das nächste WTTW-Event!

- FREIER Eintritt für alle, die zwischen dem 24.12.2016 und 13.01.2017 ihren 16. Geburtstag hatten.