Wü meets Alternative II

Skunk Betrayel (Köln – Post Prog-Rock)

Bei dem im Juni 2015 begründeten Projekt Skunk Betrayal geben sich verschiedene musikalische Einflüsse die Klinke in die Hand: harte, eingängige Riffs gepaart mit ebenso ruhigen, atmosphärischen und progressiven Instrumentalstrecken, die von gezielt eingebauten gesanglichen Passagen untersetzt sind. Die Vier wollen damit Musik schaffen, die sowohl komplexe Elemente beinhaltet, sich aber auch mal trauen darf, einfacher sein. Post Prog-Rock, wie sich die Jungs selbst einordnen würden, unterstreicht diesen Anspruch.

FOURTUNED (Würzburg – Indie)

Fourtuned sind 15 Jahre Indie! Drei Jungs betreten die Bühne, deutschsprachige Texte und ein Sound zwischen Madsen und den frühen Tocotronic folgen. Yeah!

Alveole (Nürnberg – Modern Rock)

Verschwitze Shirts, farbige LEDs und ein Crossover-Frontfrau-Energiebündel – das ist ALVEOLE. Gekonnt experimentiert das Quartett aus Nürnberg mit einem Mix aus Metal, Pop und Elektro und führt den Hörer so von treibenden Strophen zu Ohrwurmrefrains mit Gänsehautfeeling. So muss Modern Rock klingen – und dazu noch made in Franken!Anfang 2014 in Nürnberg gegründet, veröffentlicht die Band bereits im August 2014 ihr Debutalbum „Rhythm Of Absurdity“ und kann sich schon kurz darauf über viele positive Reaktionen aus Musiklandschaft und Öffentlichkeit freuen. Neben diversen Radiointerviews im In- und Ausland (z.B. Radio Energy, StarFM, YaRadio, etc.) nehmen Alveole am Energy Soundcheck und der Metropol Hitparade der MUZ und Radio Z teil. Zum Song „Do you use a knife“ produziert die Band ihr erstes Musikvideo. In zahlreichen Shows, sowohl in kleinen Clubs als auch auf Open Air Bühnen, wie z.B. Club from Hell/Erfurt, Rock im Schlossgraben, Newcomerfestival Erlangen, MUZ-Club/Nürnberg uvm. können ALVEOLE auch live überzeugen und lassen in ihrer mitreißenden Show keinen Fuß mehr neben dem anderen stehen. Mit neuer Inspiration arbeiten Alveole 2016 an ihrem neuen Studioalbum – der Release ist für 2017 geplant.

Surrogate Parachute – (Würzburg – Alternative Rock)

Wir sind eine fünfköpfige Alternative-Rock-Band aus dem schönen Würzburg und heißen Surrogate Parachute. Wir machen Musik, um uns selbst und natürlich alle, die Musik lieben, vor dem freien Fall im Alltag zu bewahren. Für uns ist Musik ein „Rettungsfallschirm“, der Auftrieb verleiht, wenn sich das Leben um einen herum mal wieder im Sturzflug befindet.In vollem Speed ziehen wir die Reißleine und nutzen diese Energie, um dem Publikum einen Höhenflug zu verpassen. Stets nach dem Motto „Music to catch you while falling!“ Seit unserem Abflug im Jahr 2014 gleiten wir durch die Weiten des musikalischen Äther – immer auf der Suche nach der nächsten Punktlandung.