Das Wü meets Modern Metal

Das Wü Meets Modern Metal beschert euch die volle Dröhnung innovativer Genremischungen. Die eingestreuten Pop-Einflüsse garantieren dabei, dass es ordentlich was zum Mitsingen gibt.

Die energiegeladenen Pop-Punker From Edge To Universe dürfen wir aus dem Nürnberger Raum begrüßen, Conclusion Of An Age erweisen uns mit feinstem Modern Metal auf ihrer Tyranny Falls Tour die Ehre.Rising End bieten euch weiblich gefronteten Alternative Rock, während Texas Local News das Cairo mit Metalcore-Pop zum beben bringen wird. Aufgewärmt von ihrer Tour mit Doro liefern Oversense die nötige Dosis Melodic Metal.