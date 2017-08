Wü meets Scheppercore

× Erweitern Wü

Hard Rock bis Metal! Am 30.09 wird das Cairo Scheppern! Dafür garantieren 3 Würzburger- und 2 Nürnberger-Bands, die sich zusammengeschlossen haben, um die Location abzureißen! Mit dabei sind die krassen Jungs von UNBESIEGT (Post-Hardcore aus Wü), die rockenden MELTING BATTERIES (Grundge aus Würzburg) und die Band in Rot-Schwarz, RISING END (Alternative Hard Rock aus Würzburg)! Aus Nürnberg kommt dann noch scheppernd Verstärkung dazu, denn wie sagt man so schön: "Mit 3 Bands kann man eine Location zum Beben bringen, aber erst mit 5 Bands kann es so richtig scheppern! Mit dabei sind noch die ausknockenden Jungs von KNOCKOUT CONCEPT (Metalcore aus Nürnberg) und für die ausreichende Portion Djent an dem Abend haben wir noch KAFKAESQUE (Metal/Djent aus Nürnberg) mit an Board!

Was kann man mehr von nem Abend haben, als für 5€ direkt mal 5 Geile Bands im Cairo zu sehen?