Wü meets Trash Pack

Infected Authoritah, Purify, Lunatic Man's Dream und S.A.M. machen auf ihrer Thrash Pack Tour quer durch Deutschland Halt in Würzburg. Nach Gigs in Leipzig und Berlin werden jetzt in Süddeutschland Thrash-Metal Feste gefeiert. Präsentiert von der Würzburger Rockgemeinschaft e.V. http://www.wuerg.net und gefördert mit der freundlichen Unterstützung von Bezirksjugendring Unterfranken, Stadtjugendring und Kreisjugendring Würzburg.