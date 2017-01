Württemberg - aller Schwaben Heimatland?

Stuttgarter Ansprüche – Oberschwäbische Widersprüche – Badische Randglossen Schwäbischer Fleiß und schwäbische Sparsamkeit haben ihre Heimat in Württemberg. Doch war das immer so? Geschickt verstand es das Königreich Württemberg im 19. Jahrhundert, sich als das Vaterland „aller Schwaben“ zu präsentieren. Dieser politische und kulturelle Anspruch blieb nicht ohne Widerrede – in Oberschwaben, aber auch im Nachbarland Baden. Wenn Württemberg das Heimatland der Schwaben war, dann waren in Baden eben die Alemannen zuhause. Ein Vortrag mit Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann, Landesarchiv BadenWürttemberg, Karlsruhe