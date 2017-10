Wie schon im Vorjahr wird der Weingipfel bereichert durch weitere geschützte Herkunftsangaben, die in der Heilbronner Harmonie kleine kulinarische Versucherle anbieten. Außerdem gibt es eine Auswahl an Produkten rund um das Thema Wein. Besucher dürfen sich auf rund 30 Betriebe im Theodor-Heuss-Saal freuen, die sich über die Landesweinprämierung für den Württemberger Weingipfel qualifiziert haben. Hier werden auch die Gewinnerweine aus dem in diversen Kategorien ausgetragenen Sonderwettbewerb „Bester Württemberger“ präsentiert. Im benachbarten Maybach-Saal zeigen die jungen Gipfelstürmer der Vereinigung "Wein.Im.Puls – Junges Württemberg" wieder ihre spannendsten Weinkonzepte.